30 Giugno 2020 22:31

Al via su “Rai Radio tutta italiana” le semifinali del “Calabria fest”, il festival della nuova musica italiana che si terrà a Lamezia Terme a fine agosto

Il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione della Regione Calabria e Rai Radio Tutta Italiana (Radio Ufficiale), con il patrocinio di Assomusica e del Comune di Lamezia Terme, si dirige verso la finale dei giorni 27, 28 e 29 agosto prossimi sull’imponente palcoscenico lametino di Corso Numistrano, dove sarà ancora una volta allestito il Villaggio Musicale del Festival. Grazie alla nuova piattaforma Rai, che utilizza la pagina facebook ufficiale di “Radio Tutta Italiana” e la pagina web di “Rai Play Radio”, sono stati circa 15000 nella prima fase i votanti dei 20 concorrenti selezionati dalla giuria di qualità. Un dato eccezionale che consacra il “Calabria Fest Tutta Italiana” come uno dei più prestigiosi festival italiani e grande vetrina per cantanti, cantautori e band emergenti di età compresa tra i 17 e i 34 anni. L’innovativo meccanismo di voto attraverso il social più diffuso, ovvero la pagina facebook di “Radio Tutta Italiana”, si è confermato ancora una volta un autentico successo e uno strumento straordinario di promozione. I 12 concorrenti più votati che, nelle semifinali a scontro diretto, si contenderanno i 6 posti disponibili per la finalissima live di Lamezia Terme sono: Andrea Lombardo (Catanzaro) con il brano “Ci sarà un perché”, Eleonora Anania (Lamezia Terme) “Enigma”, Claudio D’Addino (Cosenza) “Rosa”, Elettra (Roma) “Maledetto”, Il Classico (Bologna) “Loop”, Giovanni Arichetta (Torino) “Ghiaccio”, Samuele Spinetti (Davoli – Cz) “Tu non ci sei”, Carboidrati (Cirò Marina) “Sogno”, Riccardo Berticelli (Milano) “California”, Kram (Reggio Calabria) “Una certezza”, Latta (Roma) “Lacrime del Paradiso”, Jo M (Catania) con “Ti basta un po’ di sole”. Ai 6 vincitori degli scontri diretti, si aggiungeranno altri 2 concorrenti ripescati dalla giuria di qualità composta da promoter e giornalisti, presieduta da Ruggero Pegna, direttore artistico-organizzativo del “Calabria Fest Tutta Italiana” e Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co, con la consulenza artistica di Gianmaurizio Foderaro, conduttore del festival. Gli 8 finalisti si contenderanno il “Calabria Tutta Italiana Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno. Oltre al riconoscimento principale, saranno assegnati altri premi: per il miglior testo assegnato dalla Siae, per la performance live assegnato da Assomusica, per il look e l’immagine assegnato dalla Regione Calabria e per la presenza social da Radio Tutta Italiana. Le modalità di voto e il regolamento si trovano sulle pagine facebook di Rai Radio Tutta Italiana e Calabria Fest Tutta Italiana, le canzoni anche su www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana.