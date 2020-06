Akademia Sant’Anna, prima conferma: Peppe Venuto è il direttore sportivo anche per la prossima stagione

7 Giugno 2020 15:14

Anche per la prossima stagione, Peppe Venuto sarà il direttore sportivo dell’Akademia Sant’Anna

Anche per la prossima stagione, Peppe Venuto sarà il direttore sportivo dell’Akademia Sant’Anna. Il dirigente 41enne, messinese, è stato confermato dal presidente Fabrizio Costantino nel delicato compito che ha svolto nell’ultima stagione sposando il progetto della società messinese scommettendosi in un ruolo diverso da quello tecnico ma allo stesso tempo molto stimolante. Venuto, una passione immensa per la pallavolo, vanta tra l’altro 15 anni di attività con il Barcellona ’95, che ha guidato dalle giovanili alla serie B2, la presenza dal 2016 al 2018 nello staff delle Nazionali Giovanili e la conduzione della Rappresentativa Regionale. Attualmente Venuto ricopre l’incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Pallavolo del Cus Unime e di responsabile del settore Scuola e Promozione della Fipav Messina.

“La stagione scorsa è stata molto stimolante così come sarà il prossimo campionato di serie B1 – afferma Venuto – quest’anno potrò seguire sin dall’inizio le operazioni di mercato e sono convinto che, insieme al presidente ed alla società, potremo continuare a dar seguito, nel migliore dei modi, all’ambizioso progetto Akademia Sant’Anna. Ho scommesso parecchio sulla mia nuova figura professionale e continuerò a farlo all’interno di un organigramma giovane, dinamico e professionale come quello di Akademia. Grazie alla serietà dimostrata con fatti concreti dal presidente e dalla società, stiamo gettando delle solide basi per poter lavorare nel migliore dei modi”.