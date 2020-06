L’Aeroporto di Reggio Calabria ha riaperto: anticipato il ritorno alle attività in vista dei primi voli [DETTAGLI]

29 Giugno 2020 16:26

Sacal annuncia la riapertura degli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotone

Su esplicita richiesta del Presidente De Felice, Enac ha autorizzato l’anticipata apertura degli scali di Reggio e Crotone dalla giornata odierna. Sacal, infatti, aveva tempestivamente provveduto a comunicare agli Enti competenti la volontà di riaprire tali scali al traffico commerciale prima del 14 luglio, per come previsto nel DM del 12 giugno u.s.

Gli scali di Reggio e Crotone sono, pertanto, pienamente operativi e pronti ad accogliere i voli già schedulati da Alitalia per Roma e Milano dall’aeroporto di Tito Minniti e dal prossimo 3 luglio i collegamenti operati da Ryanair per Bergamo dallo scalo Sant’Anna.Il sistema aeroportuale calabrese si avvia così ad un ritorno alla “normalità” operativa seppur con un’attività ancora condizionata dalle problematiche determinate dal COVID-19 che comporteranno, oltre a una inevitabile riduzione di collegamenti, anche l’applicazione di misure di prevenzione atte a limitare l’accesso all’aerostazione ai soli passeggeri muniti di biglietto aereo o carta d’imbarco.

Nel mese di luglio si intensificheranno le attività dei vettori anche sullo scalo di Lamezia Terme (tra cui Alitalia, Easyjet, Edelweiss, Volotea, Ryanair, Neos, Blue Air, Condor, etc.) con una graduale riapertura dei collegamenti internazionali.Segnali di ripresa anche da Alitalia, che oltre ai collegamenti per Roma raddoppia anche i collegamenti giornalieri per Milano Malpensa. Si segnala, inoltre, l’avvio del nuovo collegamento Lamezia- Trieste, operato da Volotea con due frequenze settimanali a partire da lunedì 6 luglio.