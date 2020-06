888poker IPO Online Series: a vincere il Main Event è stato un giocatore di Sanremo, 2° posto per Reggio Calabria

11 Giugno 2020 13:41

Nel Main Event, che metteva in palio un montepremi da 76.845 euro, la vittoria è andata ad “al.go.ritmo” – nick name di Oscar, 64 anni, da Sanremo – che si è aggiudicato un premio da 14.869,64 euro. Secondo posto per “LasVegAAs”, alias Pasquale, 37 anni, da Reggio Calabria

Un evento senza precedenti, un format live storico che si reinventa sbarcando su 888poker.it: le IPO Online Series chiudono con successo la loro prima edizione online. Nel Main Event, che metteva in palio un montepremi da 76.845 euro (quello garantito era di 50.000 euro), la vittoria è andata ad “al.go.ritmo” – nick name di Oscar, 64 anni, da Sanremo – che si è aggiudicato un premio da 14.869,64 euro. Secondo posto per “LasVegAAs”, alias Pasquale, 37 anni, da Reggio Calabria, medaglia di bronzo per “DoppioVolt0” – Alessio, 25 anni, da Milano. Il trasferimento delle Series sul web, deciso da Italian Poker Open, ha evitato l’annullamento di questa edizione, vista l’impossibilità di poter giocare dal vivo. Vincente anche la partnership con 888poker.it, come testimoniano i numeri: 1.308 i player iscritti e ben 327 i partecipanti al Main Event, con un montepremi totale che ha toccato i 100 mila euro. L’IPO è del resto uno degli eventi di Poker Live più importanti in Italia: dal 2011 ha attirato 44.136 giocatori provenienti da tutto il mondo, mettendo in palio oltre 22.000.000 di euro. E adesso già si parla di una seconda edizione su 888poker.it