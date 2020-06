29 Giugno, domani è festa di San Pietro e Paolo al tempo del Coronavirus: ecco i VIDEO per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

28 Giugno 2020 20:12

Il 29 Giugno è la Festa di San Pietro e Paolo: ecco i video più belli per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

Domani, 29 giugno, si festeggiano i Santi Pietro e Paolo: a Roma la devozione nei confronti dei due apostoli è molto forte. Sono due santi che hanno un grande significato per la comunità cristiana: nel giorno della loro festa si ricorda il loro martirio.

Auguri Pietro e Paolo- Domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico al tempo del Coronavirus.

Ecco i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp: