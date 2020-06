29 Giugno, Festa di San Pietro e Paolo: i riti e le tradizioni

28 Giugno 2020 19:42

Riti e tradizioni per la festa di San Pietro e Paolo a Roma: i due apostoli sono i santi protettori della Capitale d’Italia

La festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno, ha per la città di Roma un significato particolare essendo sia un giorno di vacanza e sia perchè i due apostoli sono i santi protettori della città Eterna. Tanti gli eventi nella capitale il 29 giugno: spettacolare la girandola di Castel Sant’Angelo, un spettacolo di fuochi d’artificio. Inoltre, San Pietro viene invece decorata con una coloratissima infiorata. Mentre il Papa, in questa ricorrenza, concede il pallio, ovvero consegni una fascia in lana bianca, ai vescovi della città di Roma come simbolo di vicinanza con le chiese del territorio. Un’altra tradizione particolare è quella della barca di San Pietro e Paolo.