2 Giugno: Prodi, ‘destra sfrutta tensioni sociali, lavorare per minimizzarle’**

2 Giugno 2020 20:25

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – La destra cavalca le tensioni sociali? “Che la politica sfrutti le tensioni sociali non c’è dubbio, è il suo mestiere purtroppo. Noi dobbiamo lavorare per minimizzare queste tensioni, perché il disagio c’è davvero, bisogna far di tutto perché diminuisca”. Lo dice Romano Prodi, ospite di diMartedì su LA7.

“Quando si dice che sono stati distribuito troppi sussidi lo credo anch’io, che ci siano stati anche sprechi, ma quando c’è tanta gente che soffre bisogna cercare di sovvenire il più velocemente possibile, almeno ai bisogni fondamentali. Questa è la regola di una politica sana”, rimarca Prodi.