2 giugno: Majorino, ‘centrodestra in piazza a Milano va denunciato’

2 Giugno 2020 17:58

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – “In questa foto ci sono i capi della destra in Lombardia ed esponenti della giunta Fontana. è la manifestazione di oggi fatta a Milano, collegata a quella di Salvini a Roma. C’era pure Gallera, per non farsi mancare nulla. Ora a me piacerebbe sapere se in Lombardia son cambiate le regole e non ce ne siamo accorti”. A chiederselo è Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd, in un post sulla sua pagina Facebook.

“Peraltro se il questore e il prefetto hanno provveduto a denunciare Pappalardo e i suoi per la manifestazione del 30 maggio credo non si possa fare altrimenti che denunciare pure tutti questi. Cioè la differenza dov’è?”, si chiede Majorino facendo riferimento al mancato rispetto delle regole contenute nel Dpcm che impone un certo distanziamento sociale per evitare il diffondersi del coronavirus.