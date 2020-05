Coronavirus, Fablab Reggio Calabria realizza e dona visiere protettive

1 Maggio 2020 10:29

Forza Reggio ringrazia Fablab per la donazione delle visiere di protezione

Il direttivo dell’ Associazione Forza Reggio e Il Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Le Pantere Verdi, ringraziano l’Associazione Fablab di Reggio Calabria e la comunità dei Makers per aver realizzato e donato delle visiere di protezione individuale per i volontari attivi nei servizi di prossimità e check point all’interno del Grande Ospedale Metropolitano, un particolare ringraziamento è rivolto al Maker Saverio Asciutto che ha permesso di realizzare questo meraviglioso gesto di altruismo.

“Ci teniamo a dire che le visiere realizzate sono state stampate in tecnologia 3d da una rete consolidata nel tempo di cui la Fablab di Reggio Calabria è promotrice, con attenta cura, professionalità e affidabilità. Le visiere saranno distribuite al Comitato Metropolitano delle Pantere Verdi e ai volontari dell’Associazione Forza Reggio attivi in questa emergenza coronavirus”.