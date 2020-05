2 Maggio 2020 12:06

Villa San Giovanni: cordoglio della Cgil per la scomparsa di Mimmo Crimi, uomo dedito alla famiglia ed alla difesa dei lavoratori, pensionati e dei ceti più deboli della società

“Ieri 1° Maggio è venuto a mancare Mimmo Crimi, prestigioso dirigente della CGIL Villese, nonché uomo dedito alla famiglia ed alla difesa dei lavoratori, pensionati e dei ceti più deboli della società. Sindacalista ed uomo molto stimato nella società e nelle istituzioni locali”. E’ quanto scrivono in una nota la Segreteria CGIL Reggio Calabria – Locri, la Segreteria SPI CGIL Reggio Calabria – Locri, la Camera del Lavoro Villa San Giovanni, la Lega Spi CGIL Villa San Giovanni. “Ci mancheranno la sua bontà d’animo e le sue doti intellettuali che ha sempre messo al servizio della causa sindacale. Il Sindacato indicherà questa figura nobile, oggi e negli anni a venire, alle nuove generazioni di sindacalisti affinchè ne possano seguire l’esempio. La moglie Pina ed i suoi figli, pur straziati dal dolore, possono andare fieri di aver avuto un marito ed un padre integerrimo che ha sempre saputo anteporre gli interessi generali a quelli personali. Quando le condizioni sanitarie e legislative lo consentiranno, la CGIL ricorderà questa nobile figura nelle forme più opportune. Oggi non resta che ammainare le bandiere per questa grave perdita”, concludono.