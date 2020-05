Villa San Giovanni, Arcuri: “il coro polifonico raggiunge il traguardo del tesseramento alla prestigiosa Federazione Chorus Inside International”

5 Maggio 2020 16:12

Arcuri: “con orgoglio abbiamo finalmente il piacere di annunciare l’ennesimo traguardo raggiunto dal coro polifonico Città di Villa San Giovanni ovvero il tesseramento alla prestigiosa Federazione Chorus Inside International”

“Con orgoglio abbiamo finalmente il piacere di annunciare l’ennesimo traguardo raggiunto dal coro polifonico Città di Villa San Giovanni ovvero il tesseramento alla prestigiosa Federazione Chorus Inside International”. A darne l’annuncio l’avvocato Patrizia Arcuri nonché presidente del coro villese il cui obiettivo è diffondere la conoscenza della città di Villa San Giovanni sul territorio nazionale ed internazionale utilizzando un linguaggio che non conosce confini: la musica. Dopo numerosi concerti, concorsi, premi ed eventi musicali anche a carattere internazionale realizzati sul territorio italiano, il coro Città di Villa ha finalmente siglato il tesseramento alla federazione internazionale Chorus Inside fondata e presieduta dal 2006 da Davide Recchia e la quale ha per oggetto lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte nel mondo. “Motivo di orgoglio per noi – ha proseguito la Arcuri – non solo per il prestigio che viene riconosciuto alla federazione ma anche per la stima che nutriamo nei confronti di Davide Recchia e di tutta l’organizzazione. Per un coro giovane come il nostro che si sta facendo strada da solo in un territorio difficile come quello in cui operiamo e il quale, nonostante tutto, sta già raggiungendo tantissimi importanti traguardi, questo è l’ennesimo obiettivo raggiunto”.

“Abbiamo scelto di tesserarci in questo momento difficile per il mondo intero – ha aggiunto il direttore artistico e musicale Giusj Santacaterina – per dare un messaggio ovvero che la musica prosegue sempre, il suo linguaggio non può essere fermato da un virus né la voglia di cantare e fare musica possono fermarsi. E’ vero, la musica non può farsi a casa ma abbiamo avvertito l’esigenza di dare un nostro personale contributo realizzando dei video messaggi musicali di speranza”. Il coro Città di Villa è stato infatti uno tra i primi cori, sul territorio italiano, a realizzare, il 16 Marzo scorso, un video musicale allo scopo di sensibilizzare la popolazione a mantenersi in casa continuando, anche se in modalità differenti, a portare avanti passioni ed hobby. Ogni corista ha registrato la propria voce sul cellulare, senza artefici o correzioni digitali, realizzando dei video, montati dal maestro violinista del coro Daniela Cicco, per continuare a fare musica distanti ma uniti. “Sento, in ultimo, di dire grazie anche al nostro direttore artistico, maestro Giusj Santacaterina per aver sempre creduto in questo progetto e a tutti i coristi (non professionisti) e musicisti per l’impegno e la presenza attiva che dimostrano nonostante le tante difficoltà riscontrate durante la nostra attività iniziata nel 2013. Nel frattempo continueremo a rispettare le regole restando a casa – ha evidenziato l’avv. – anche se uniti con il canto nei nostri cuori”.