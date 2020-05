Villa San Giovanni: approvato il piano comunale annuale degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio

22 Maggio 2020 13:41

Villa San Giovanni: approvato in giunta il piano comunale annuale degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio – Anno scolastico 2020/2021

“Come assessore alla Pubblica Istruzione in questo periodo di lockdown ho preferito continuare ad impegnarmi con riguardo alle mie deleghe, e non solo, nelle forme e nei modi consentiti dall’emergenza, limitando le comunicazioni esterne solo all’essenziale”. E’ quanto scrive in una nota l’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Anastasia Porpiglia (Lega). “Oggi –prosegue– al termine di un lavoro in sinergia con gli uffici competenti, ed a tal proposito voglio ringraziare per la preziosa e qualificata collaborazione, oltre che per la disponibilità, la dirigente del settore P.I. Dr.ssa Maria Grazia Papasidero, unitamente agli altri addetti al servizio, ho illustrato in giunta il piano comunale annuale degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021 che, partendo “dall’analisi del contesto cittadino e dei dati sui servizi erogati, è mirato a migliorare non solo l’aspetto meramente didattico in termini di offerta formativa, ma anche la qualità della vita degli studenti all’interno degli istituti di vario ordine e grado. Gli interventi e le azioni contenute nel piano approvato intendono quindi promuovere risposte educative e sostegni alla genitorialità, integrandosi con l’offerta formativa autonomamente strutturata dagli Istituti scolastici e che a sua volta trova il sostegno attraverso fondi comunali appositamente dedicati e assegnati in funzione della popolazione scolastica”. Nel piano 2020/2021 sono previsti tutti servizi già garantiti nell’anno scolastico 2019 /2020, in particolare: il servizio di refezione scolastica (per il quale si dovrà procedere a dare avvio per il nuovo anno scolastico alla nuova gara d’appalto), il trasporto scolastico, il servizio di assistenza pre- e post-scolastica, la fornitura libri”.