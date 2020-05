11 Maggio 2020 22:46

Nasce il primo parco dei nonni a Vibo Valentia: l’annuncio di FederAnziani

“Il primo Parco dei Nonni patrocinato da Senior Italia Federanziani Calabria nascerà a Vibo Valentia presso il Parco delle rimembranze. L’idea nasce sin dal 2017 durante l’edizione del Senior Junior e Baby Expo Progetto finanziato dalla Regione Calabria rientrando negli eventi Culturali Storicizzati tenutosi a Cosenza presso il Castello Svevo, l’idea è stata riproposta nella lettera aperta fatta nei giorni scorsi da Federanziani Calabria alla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli”. E’ quanto annuncia Maria Brunella Stancato, Presidente Senior Italia Calabria. “Il delegato provinciale di Vibo Valentia Vincenzo Neri, insieme al gruppo Associazioni O.A.S.I. hanno protocollato la richiesta di ristrutturazione del Parco delle Rimembranze sito in Vibo Valentia riprendendo l’idea al fine di realizzare un Parco dei Nonni proponendolo al sindaco Paola Limardo . Nella giornata odierna è stato effettuato, rispettando le misure di sicurezza in merito alle Ordinanze di prevenzione Covid 19, il primo sopralluogo per stabilire gli spazi da dedicare alla realizzazione del Parco Siamo lieti che il comune di Vibo Valentia, nella persona del Sindaco, abbia accolto la nostra idea per realizzare uno spazio dedicato agli over 65 e non solo. Speriamo di poter collaborare con tutti gli altri comuni e insieme ai nostri Partner storici tra cui l’OPI e le società Scientifiche che si occupano di riabilitazione e demenze per attuare dei percorsi specifici di riabilitazione e cura”, conclude.