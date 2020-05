Venezia: D’Incà, ‘evitare incidenti come a Marghera’

15 Maggio 2020 19:58

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Ho chiamato il prefetto di Venezia per chiedere aggiornamenti sull’incendio avvenuto questa mattina a Marghera, nel quale sono rimaste ustionate alcune persone. Sarà importante accertare le responsabilità di quanto accaduto, soprattutto sotto il profilo della corretta applicazione delle norme di sicurezza. Bisognerà anche verificare eventuali conseguenze ambientali dovute ai fumi sviluppati dal rogo”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.

“Dobbiamo evitare -aggiunge- che simili eventi possano ripetersi, nel rispetto delle persone che lavorano giorno e notte nelle aziende e nel rispetto della salute di tutti i cittadini che vivono nelle aree vicine a questi stabilimenti. Ai feriti esprimo vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. Al prefetto, alle squadre di soccorso e al personale delle Forze dell’Ordine il mio più sentito ringraziamento per il tempestivo intervento”.