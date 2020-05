Vandali in azione al Palacultura e all’Asp di Messina: indagini in corso

13 Maggio 2020 13:22

Malviventi irrompono nella notte negli uffici del Palacultura, raid vandalico anche all’Asp di Messina

La Polizia giudiziaria indaga su quanto accaduto al Palacultura di Messina. Stanotte ignoti avrebbero fatto accesso al palazzo devastando gli uffici degli assessorati alla Cultura, allo Spettacolo, ai Servizi alla Persona ed alle Imprese. I malviventi avrebbero scardinato porte e finestre. Sul posto stamattina, oltre agli agenti, anche gli assessori Scattareggia e Musolino. Stessa sorte è toccata all’edificio dell’ASP 5 di Via del Vespro, dove ignoti sono entrati da una finestra laterale. In corso in queste ore le indagini e gli inventari per stabilire se è stato sottratto qualcosa all’interno.