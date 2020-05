Valledolmo: avviata la campagna “Insieme per la solidarietà”

22 Maggio 2020 10:22

Valledolmo: avviato in paese la settima tappa della campagna “Insieme per la solidarietà”, organizzata in Sicilia dal Consiglio Periferico di Assoarma di Palermo, in collaborazione con l’Esercito e la Protezione civile regionale

Ieri, l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, supportata dai militari del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, da volontari del Servizio Civile Nazionale e della Polizia Municipale, ha avviato a Valledolmo la settima tappa della campagna “Insieme per la solidarietà”, organizzata in Sicilia dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, in collaborazione con l’Esercito e la Protezione civile regionale. Alla presenza del Sindaco Angelo Conti, dell’assessore Carmelo Runfola e del presidente regionale dell’Associazione d’Arma, Luciano Tubolino, i volontari hanno dato inizio alla distribuzione di mascherine e generi di conforto a favore di 50 famiglie del territorio comunale.

Con il contributo economico dei Carristi in congedo e la sinergica collaborazione di realtà economiche locali tra cui la Cooperativa “La Rinascita”, sono stati raccolti e donati vari generi alimentari, oltre alle ormai classiche mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, alle barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo e ad un cospicuo carico di derrate fornito dal Banco Alimentare, grazie alla capacità organizzativa di ASSOARMA Sicilia. Nel corso dell’iniziativa solidale, le numerose attestazioni di riconoscenza e compiacimento da parte della cittadinanza hanno generato negli organizzatori forte commozione e l’orgoglio di aver partecipato.