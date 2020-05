13 Maggio 2020 09:54

Università Reggio Calabria, New Deal Lab: “siamo orgogliosi della nostra Governance di Ateneo e del Direttore di Dipartimento Prof. Ferrara per la tempestività con cui sono state adottate misure utili a garantire agli studenti la possibilità di proseguire con serenità il proprio percorso universitario”

“Siamo orgogliosi della nostra Governance di Ateneo e del nostro Direttore di Dipartimento Prof. Massimiliano Ferrara per la tempestività con cui, in un momento così difficile per il paese, sono state adottate misure utili a garantire agli studenti la possibilità di proseguire con serenità il proprio percorso universitario“. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione New Deal Lab Università. “Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – prosegue- si è dimostrato in questo caso Dipartimento di Eccellenza non solo riguardo la ricerca, ma anche per l’attenzione rivolta alla componente studentesca. Tutti gli studenti hanno potuto proseguire il proprio percorso senza quasi accorgersi delle enormi difficoltà che hanno colpito il sistema universitario, già dai primi giorni di emergenza infatti sono state predisposte le piattaforme online utili a proseguire le lezioni a distanza”.

“Altrettanto velocemente – sottolin ea la nota– sono state organizzate le modalità per lo svolgimento in via telematica degli esami di profitto che si sono applicate per la prima volta al neonato appello straordinario di Marzo, da anni richiesto dalla comunità studentesca ed approvato in Consiglio di Dipartimento, su proposta dei rappresentanti dell’Associazione New Deal Lab, grazie al sostegno del Prof. Ferrara. Le attenzioni rivolte agli studenti sono proseguite con l’erogazione senza soluzione di continuità dei servizi di tutorato qualificato, già programmati e prontamente convertiti in attività a distanza; hanno potuto svolgersi anche le sessioni previste per le sedute di laurea, permettendo ai laureandi di concludere il loro percorso accademico senza ritardi”.

“Siamo lieti che tutti questi provvedimenti –aggiunge– nonostante la celerità con cui sono stati adottati, siano stati sempre condivisi con i rappresentanti degli studenti che hanno trovato nel Prof. Ferrara un importante punto di riferimento grazie ad un costante dialogo quotidiano. Siamo certi che tutti gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, grazie ad una guida così determinata, potranno superare con serenità questo momento e che presto potremo tornare, tutti insieme, a ripopolare la nostra amata Università”, conclude.