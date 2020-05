Turismo e Bandiere Blu in Calabria, Santelli: “creeremo marchio di qualità ecologico unico in Europa e risolveremo il problema rifiuti”

28 Maggio 2020 17:48

Calabria, Jole Santelli incontra i sindaci dei comuni premiati con la Bandiera Blu: l’obiettivo è puntare sul turismo e risolvere il problema dell’emergenza rifiuti

“Siamo orgogliosi di 14 Bandiere Blu assegnate alla Regione Calabria in un momento così delicato. Chi sceglierà di trascorrere le vacanze nella nostra regione troverà un mare pulito, parchi meravigliosi e le nostre eccellenze. Di questo risultato devono essere molto orgogliosi i sindaci che hanno saputo tutelare i loro territori. Questa mi auguro sia un’estate in serenità e sicurezza, le norme da noi sono abbastanza rispettate, dobbiamo imparare a convivere con delle piccole regole, dopo di che possiamo anche affrontare in serenità questa stagione che parte con una Calabria da primato no Covid”. Ad affermarlo è la governatrice Jole Santelli che, insieme all’assessore all’ambiente Sergio De Caprio, ha incontrato i 14 sindaci dei comuni premiati con la Bandiera Blu: le new entry Rocca Imperiale, Tropea e Siderno, si sono aggiunte a San Nicola Arcella, Praia a Mare, Tortora, Villapiana, Trebisacce e Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza, Soverato e Sellia Marina in provincia di Catanzaro, Cirò Marina e Melissa in provincia di Crotone, e Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria.

“Rivolgo i complimenti a chi rappresenta l’avanguardia di tutti i comuni costieri della regione – ha proseguito – e insieme a loro costituiremo la riserva naturale della Calabria e creeremo un marchio di qualità ecologico unico in tutta Europa. La Calabria è l’unica regione ad investire 50 milioni di euro sul turismo”. Riguardo all’ambiente, si è toccato anche l’argomento rifiuti: “L’emergenza – ha detto l’assessore De Caprio – si affronta con tutti i 404 comuni della Calabria, ne usciremo con loro. Stiamo cercando di attuare un piano che consenta di mettere fine all’emergenza e ripristinare la normalità. C’e’ un momento di rottura con i sindaci, ma e’ necessario, una regione non sta vent’anni in emergenza. L’importante e’ essere consapevoli che i problemi non ci dividano ma ci uniscano”.