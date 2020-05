14 Maggio 2020 15:47

Sicilia: l’anziano si è dato fuoco sulla sua stessa carrozzina, è deceduto a seguito delle gravi ustioni e ferite riportate

Un anziano disabile di 80 anni si è dato fuoco davanti alla sede del commissariato della Polizia di Stato nel centro di Vittoria (provincia di Ragusa). Il pensionato si è cosparso di liquido infiammabile ed è deceduto in seguito alle gravi ustioni e ferite riportate. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere questo drammatico gesto non sono ancora conosciute. Gli agenti hanno già iniziato le indagini per arrivare alla verità.