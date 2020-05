Torregrotta, Sindaco a “Niente di Personale”: “Torresi bravi, ma ora non possiamo fare errori”

11 Maggio 2020 12:40

La fase 2 è entrata nel vivo e si iniziano a fare i primi resoconti di come la gente si sta comportando in questa ripartenza dopo mesi di quarantena e privazioni. Ogni comune ha, comunque, cercato di gestire in maniera personalizzata questa nuova fase, in certi caso non riaprendo del tutto alcune aree pubbliche, in altri, invece, dando più responsabilità ai cittadini, concedendo delle libertà fino ad ora private.

Il Sindaco di Torregrotta, Dott. Corrado Ximone, ha voluto fare il punto della situazione e lo ha fatto intervenendo all’interno della trasmissione “Niente di Personale” condotta da Giovanni Remigare (in onda su Facebook e Youtube). Il primo cittadino ha, in un primo momento, voluto complimentarsi con tutti i torresi, bravi a rispettare le regole e non venire meno alle responsabilità che quest’emergenza ha chiesto: “Sono felice di constatare che Torregrotta si sia fatta trovare pronta per affrontare quest’emergenza, i torresi si sono dimostrati straordinari e ligi ai doveri che ogni cittadino dovrebbe rispettare per la tutela della comunità.” Si è parlato dell’inizio della fase 2 ed il Sindaco ha bacchettato qualche atteggiamento: “Purtroppo tutti ci aspettavamo un momento di “follia” da parte di chi per mesi è stato costretto a rimanere in casa lontano da affetti e vecchie abitudini, ma voglio far presente che non siamo affatto fuori dall’emergenza e per questo dobbiamo cercare di stare attenti a non fare errori che ci possono costare cari, molto cari e che in questo momento non possiamo permetterci.

Personalmente non mi piace fare lo sceriffo, non è stata mai una delle mie caratteristiche e non lo farò nemmeno in quest’occasione. Pertanto chiedo che ci sia il giusto buon senso nel rispetto delle regole. Il lungomare, le ville e tutte le aree di ritrovo possono essere serenamente frequentate, ma bisogna evitare assembramenti, indossare mascherine e guanti e cercare di essere responsabili. Sono sicuro che i cittadini risponderanno alla grande, cosi facendo insieme ne verremo tutti fuori.” Un riferimento anche all’aspetto economico con attenzione a tutte le attività in difficoltà e pronte a ripartire: “Quando dico che non dobbiamo più sbagliare lo dico anche per rispetto verso quegli imprenditori che hanno dovuto subire uno stop forzato che ha creato non pochi problemi economici alle loro attività e che non possono rischiare di non ripartire o, peggio ancora, fermarsi nuovamente per gli errori o la superficialità di qualcuno. Ripeto, ci siamo comportati bene, dobbiamo continuare così, altrimenti sarà ancora più complicato vedere un futuro roseo”. Il dottore Ximone ha voluto esaltare l’operato di tutti i volontari che si sono prodigati nella realizzazione e distribuzione di mascherine in tutto il territorio torrese: “Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato e che lavorano ancora oggi per permettere ai cittadini di poter avere mascherine e non solo, una rete solidale che mi inorgoglisce e non poco. Anche per loro non dobbiamo fare errori.”