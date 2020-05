Tommasi: “Serie C, difficile che possa ripartire il campionato. Vi spiego la situazione”

16 Maggio 2020 16:14

“Il sovrannumero nei campionati professionistici ha le sue criticità”: Tommasi spiega le valutazioni della Figc dopo aver appreso le proposte della Lega Pro

La Figc spera nella ripresa dei campionati, ma in Serie C l’ipotesi resta molto complicata. Lo ha spiegato Damiano Tommasi, Presidente AIC, alle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, dove ha sottolineato che “più il numero delle squadre coinvolte è alto e maggiori sono le difficoltà di ripresa. Minori sono le risorse e le strutture e maggiori sono i rischi di dover interrompere le attività per motivi di sicurezza. Il cambio di format in corso e di modalità diverse per concludere la stagione dovranno essere condivise da tutte o quasi le squadre coinvolte. Ad oggi non vedo unanimità di intenti che ci dia la sensazione che, comunque vada ossia chiusura anticipata o ripresa, ci si possa trovare tutti d’accordo. L’aspetto sportivo riguardo i verdetti è uno degli scogli più complicati da superare. Comunque si decida sarà per il danno minore e senz’altro ci saranno squadre che potrebbero sentirsi più danneggiate di altre. Proprio per questo l’ipotesi di escludere le retrocessioni e mantenere le promozioni sembrerebbe avere minori conseguenze negative ma anche il sovrannumero nei campionati professionistici ha le sue criticità. Servirà qualche settimana per capire quali ipotesi mettere in campo sia che si riesca a concludere la stagione sia in caso di chiusura anticipata”.