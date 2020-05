La teledidattica manda in tilt gli studenti Unime. Catalfamo (Lega): “Universitari di Messina stressati, troppe ore davanti al pc. Rivedere il calendario delle lezioni”

4 Maggio 2020 16:20

Il deputato Ars Catalfamo (Lega): “Ci arrivano segnalazioni di studenti dell’Università di Messina insofferenti per le troppe ore davanti al pc. Agiremo in ogni sede per difendere gli interessi degli studenti”

“Ci arrivano segnalazioni di studenti insofferenti per le troppe ore davanti al pc. Addirittura ci sono calendari di lezioni che sforano le 8 ore e per chi ha l’obbligo di frequenza diventa insostenibile un simile carico di ore”. A dirlo il capogruppo della Lega Sicilia per Salvini Premier all’Ars. Catalfamo che ricorda che il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla didattica a distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6, dell’8 e del 13 marzo. “Lo stesso Ministero- spiega Catalfamo– afferma che è necessario evitare di far trascorrere troppo tempo online i ragazzi, cercando un equilibrio tra attività davanti lo schermo e attività in differita, ossia tradizionali. Chiediamo- dice il deputato Ars- pertanto che vengano da subito intraprese delle misure a tutela della salute fisica e mentale degli studenti, già gravati di una situazione non facile e provati per le misure restrittive della quarantena”.

Sospendere le sessioni di laurea online

Catalfamo inoltre ricorda che, per quanto concerne le sessioni di laurea, l’ordinanza del Presidente Musumeci dispone che si possano svolgere di presenza mantenendo le opportune distanze e i corretti presidi di sicurezza: “Bisogna quindi sospendere il metodo delle sessioni di laurea online e ripristinare la procedura ordinaria tenendo presente siffatte misure di sicurezza. Non permetteremo ulteriori disservizi ed episodi di cattiva gestione del sistema universitario. Agiremo in tal senso in ogni sede per difendere gli interessi degli studenti messinesi e siciliani”.