Coronavirus: riaprono i cimiteri comunali a Taurianova

1 Maggio 2020 21:29

Coronavirus: il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Taurianova

Con provvedimento n. 7575 del 1° Maggio 2020 il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Taurianova. L’accesso potrà avvenire solamente in orario antimeridiano, con accessi contingentati in osservanza alle disposizioni vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19.