Il Tar annulla l’ordinanza della Calabria, il Governatore della Basilicata sta con Santelli: “la mia solidarietà”

9 Maggio 2020 21:16

Il Tar annulla l’ordinanza della Calabria, il Governatore della Basilicata: “le sentenze, mi hanno insegnato, non si discutono. Ma eventualmente si impugnano, alla Santelli la mia solidarietà”

“Le sentenze, mi hanno insegnato, non si discutono. Ma eventualmente si impugnano, alla Santelli la mia solidarietà”. Cosi’ il governatore della Basilicata, Vito Bardi, in merito alla sentenza del Tar sull’ordinanza della Presidente della Regione Calabria. “Rimane però il dato politico – ha aggiunto Bardi in una nota – di una ridiscussione che dovremo necessariamente fare in sede di Conferenza Stato – Regioni e che fa seguito alla lettera che i governatori del centrodestra hanno inviato alcuni giorni fa al presidente del Consiglio e al Capo dello Stato proprio sul tema della compressione delle guarentigie costituzionali che – ha concluso – la nostra Carta affida proprio al sistema delle autonomie regionali”.