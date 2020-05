Buone notizie per i pendolari dello Stretto di Messina, le corse passano da 5 a 8: ecco i nuovi orari

5 Maggio 2020 18:52

3 corse in più sullo Stretto di Messina: ecco i nuovi orari di Caronte&Tourist

Le corse sullo Stretto di Messina passano da 5 a 8. In ottemperanza al decreto dei Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute del 18/03 u.s, la Regione Siciliana ha rimodulato il numero di corse e gli orari di partenza per lo Stretto di Messina.