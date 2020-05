Stretto di Messina, D’Uva (M5S): “Più investimenti su trasporti ferroviari e via mare”

7 Maggio 2020 19:09

Il deputato pentastellato chiede di individuare finanziamenti specifici per il collegamento ferroviario e via mare tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria

“Aumentare gli investimenti per l’Area dello Stretto rimane al centro della nostra politica. Per questo la Commissione Trasporti della Camera ha fatto sua una mia osservazione con cui chiedo ad RFI, nell’ambito dello schema di aggiornamento degli investimenti di Ferrovie Italiane, che vengano individuati finanziamenti specifici per il collegamento ferroviario e via mare tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”.

A dirlo è il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle, che prosegue: “L’Area dello Stretto, che grazie ad una nostra vittoria oggi ha una sua Autorità Portuale operativa, merita di stare al centro della politica nazionale e di avere un peso specifico anche a livello di investimenti nel settore del trasporto ferroviario e marittimo. Ringrazio i colleghi della Commissione Trasporti alla Camera per aver recepito la mia proposta e per averla inserita tra le osservazioni allo schema di aggiornamento 2018/2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa”.