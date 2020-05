Sondaggi Politici, la Lega in caduta libera. Il Partito Democratico a due punti dal Carroccio, balzo in avanti di Fratelli d’Italia

6 Maggio 2020 14:00

Sondaggi Politici: la Lega arretra ancora e scende addirittura sotto il 25%: a quota 24,9% dal 25,6% della settimana precedente

Dal sondaggio Ixé per il programma tv Cartabianca si evince una tendenza chiara per quanto riguarda le rilevazioni di voto dei partiti: la Lega è in caduta libera scendendo sotto il 25% (24,9% dal 25,6% della settimana precedente). L’altro dato che emerge con chiarezza è che il Partito Democratico è a due punti dal Carroccio (22,9%).

Risulta in ottima forma Fratelli d’Italia che sale al 13,8% dal 12%. Mentre Forza Italia si attesta al 7,2%.

La Sinistra risulta al 2,8%, Italia Viva al 2,6%, Europa Verde passa dal 2,3% al 2%, mentre +Europa al 2,1%.

Per quanto riguarda la popolarità dei leader, Giuseppe Conte passa dal 60% al 59% di gradimento. Dietro Giorgia Meloni al 35%, Matteo Salvini fermo al 31%, Zingaretti e Di Maio rispettivamente al 28% e al 26%. Berlusconi al 22%, mentre Renzi all’11%. Molto alta anche la fiducia nel governo che si attesterebbe al 58%.