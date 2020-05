Silvia Romano: Bottici, ‘grazie a chi ha lavorato per farla tornare a casa’

9 Maggio 2020 18:19

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La notizia della liberazione di Silvia Romano, la giovane cooperante milanese rapita in Kenya un anno e mezzo fa, ci riempie il cuore di felicità. Un immenso grazie alla nostra intelligence e a tutti coloro che, in silenzio, hanno lavorato per farla tornare a casa. Ti aspettiamo a braccia aperte!”. Lo scrive su Twitter Laura Bottici, senatrice M5S e questore del Senato.