Sicilia, Samonà (Lega) nuovo assessore ai Beni culturali. Musumeci: “saprà svolgere con passione il suo ruolo”

17 Maggio 2020 17:50

Sicilia, Samonà è stato nominato nuovo assessore ai Beni culturali: il comunicato del presidente della Regione, Nello Musumeci

“Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha conferito la delega di assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana ad Alberto Samonà”. E’ quanto si apprende in un comunicato ufficiale. “Palermitano, classe 1972, è giornalista professionista e scrittore. Appartiene ad una illustre famiglia di architetti e studiosi della tradizione popolare siciliana. Lo stesso neo assessore ha scritto e pubblicato numerosi saggi ed è consigliere d’amministrazione della prestigiosa Fondazione Piccolo di Calanovella. Dal settembre 2018 è responsabile del settore cultura della Lega Sicilia”. Confermata dunque la scelta che tanto aveva fatto discutere per l’assegnazione in quota Lega all’interno della maggioranza che sostiene il governo regionale.

“Dopo l’irripetibile stagione dei tecnici – dice il governatore Musumeci – Alberto Samona è la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale. Lo conosco da anni e sono certo che saprà svolgere con passione il ruolo che, di intesa con il suo partito, ho voluto affidargli”.

Palermo, sarà Alberto Samonà a guidare l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Sulla nomina concordata con il Presidente Musumeci e i vertici di partito, arriva il commento dei deputati regionali all’Ars della Lega Sicilia per Salvini Premier.

“Il Direttore Samonà è un nome che rassicura anche i più accaniti dubbiosi sulle intenzioni della Lega in Sicilia. Grande giornalista e uomo di cultura che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo impegno nella gestione culturale della Fondazione di Villa Piccolo e come capo di dipartimento cultura della Lega in Sicilia. Alberto Samonà si è contraddistinto per il suo impegno nella promozione del territorio e della cultura siciliana e il suo curriculum è già una garanzia per tutti i siciliani e per il nostro patrimonio storico e culturale. A lui, a nome di tutto il gruppo della deputazione regionale della Lega, va il nostro augurio di buon lavoro”. Così i deputati regionali della Lega Sicilia per Salvini Premier.