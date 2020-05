Sicilia: campagna “insieme per la solidarietà”, l’esercito vicino ai più bisognosi

17 Maggio 2020 10:52

Sicilia: ieri, nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, il Consiglio Periferico di Assoarma di Palermo ha organizzato una distribuzione di mascherine e generi di conforto nella provincia di Caltanissetta e precisamente nelle città di Delia e Sommatino

Ieri, nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, il Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, in collaborazione con il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e la Protezione civile regionale, ha organizzato una distribuzione di mascherine e generi di conforto nella provincia di Caltanissetta e precisamente nelle città di Delia e Sommatino. L’attività sarà reiterata nel capoluogo nisseno il prossimo 25 maggio. Sia a Delia che a Sommatino, alla presenza dei rispettivi Sindaci, volontari delle Associazioni d’Arma Carristi e Bersaglieri, Lancieri della Brigata “Aosta”, rappresentanti della Protezione Civile e dell’Associazione Scoutistica G.S.I. hanno donato generi di conforto reperiti da ASSOARMA grazie alla disponibilità del Banco Alimentare, 200 Kg di pasta e 100 Kg di zucchero offerti da DESPAR di Sommatino, oltre alle ormai classiche mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana e alle barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo. La distribuzione, avvenuta nel pieno rispetto delle normative e delle distanze di sicurezza previste in regime di coronavirus, ha registrato una cospicua presenza e partecipazione: 50 nuclei familiari a Delia e 100 a Sommatino hanno potuto usufruire di un – seppur limitato – gesto di solidarietà. Il prossimo 25 maggio, a Caltanissetta, l’organizzazione creata da ASSOARMA e affidata nel nisseno all’Associazione Carristi sarà integrata da ulteriori generi di conforto da parte dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione e Fanfara “Ten. Li Volsi” di Caltanissetta.