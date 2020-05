Parco dei Nebrodi: online il corso di fotografia naturalistica, info per le iscrizioni

14 Maggio 2020 15:14

Sicilia, Parco dei Nebrodi: domande di iscrizione entro il 29 maggio, lezioni al via dal 3 giugno

Lanciata dal Parco dei Nebrodi la nuova edizione del corso fotografico per gli appassionati naturalisti: l’emergenza Covid non ha fermato l’Ente che non si è sottratto dalle attività già in cantiere per l’anno in corso e ha riprogrammato in modalità on line, cogliendo in pieno l’idea e le direttive in termini di telelavoro Sarà così possibile continuare a fornire un autorevole contributo nella conoscenza e la diffusione dei valori ambientali.

Per le iscrizioni al corso, è necessario inviare mail all’indirizzo di posta elettronica info@parcodeinebrodi.it, entro venerdì 29 maggio 2020, la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito www.parcodeinebrodi.it) compilata e firmata in ogni sua parte assieme alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Per la partecipazione, richiesta un minimo di conoscenza delle tecniche fotografiche e, ovviamente, una postazione (PC o Tablet) che consenta il collegamento ad una rete internet e, con la quale, abbia la possibilità di una buona visione dei materiali che verranno messi in rete.

Le lezioni saranno tenute da Gino Fabio, dipendente dell’Ente Parco e fotografo naturalista. Al termine del corso, a tutti i partecipanti, insieme a delle pubblicazioni di lusso edite dal Parco dei Nebrodi, verrà consegnato un attestato di partecipazione.