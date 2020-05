Sicilia, Lupo (PD): “I lavoratori aspettano la cassa integrazione e Musumeci pensa al rimpasto di giunta”

8 Maggio 2020 13:24

Il capogruppo PD all’Ars: “ci auguriamo che Musumeci, fra una poltrona da assegnare ed un deputato da convincere, trovi il tempo per risolvere i problemi che lui stesso ha causato e che stanno facendo aspettare migliaia di famiglie in Sicilia”

“Mentre oltre 100 mila lavoratori aspettano il pagamento della cassa integrazione in deroga e la Sicilia vive una pesantissima emergenza sanitaria, sociale ed economica, a Palazzo d’Orleans si parla di poltrone e rimpasti di governo”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Musumeci venga in aula mercoledì e affronti in parlamento il pasticcio della gestione della cassa integrazione, non basta una conferenza stampa per chiarire questa vicenda. Di certo i lavoratori non possono più aspettare – prosegue Lupo – ci auguriamo che Musumeci fra una poltrona da assegnare ed un deputato da convincere, trovi il tempo per risolvere i problemi che lui stesso ha causato e che stanno facendo aspettare migliaia di famiglie”.