Sicilia, l’assessore Falcone in visita a Marsala e Castellammare del Golfo: ripartono i lavori nei due porti strategici

7 Maggio 2020 21:03

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, oggi in visita a Marsala, ha dato il via oggi ai lavori di completamento della barriera curvilinea del porto cittadino.

“Il Governo Musumeci – ha dichiarato – investe quasi 900mila euro in quest’opera che rappresenta, dopo anni d’attesa, un concreto segnale di rilancio per questa strategica infrastruttura portuale del Trapanese. Alla città, inoltre, consegniamo oggi il decreto di finanziamento del parcheggio scambiatore adiacente allo stadio da 700mila euro, ponendo un altro mattone di un’ampia strategia di riqualificazione urbana di Marsala”.

Falcone ha preso parte a un tavolo tecnico in Comune alla presenza dell’assessore regionale Toto Cordaro, dei deputati Ars Stefano Pellegrino ed Eleonora La Curto, del sindaco Alberto Di Girolamo e del presidente del consiglio Enzo Sturiano.

“Riguardo la realizzazione della Marina di Marsala e il blocco del progetto privato – ha affermato l’assessore – siamo venuti oggi per dare la disponibilità del Governo Musumeci a finanziare, anche integralmente, tale opera di grande valenza economico-turistica, ma occorre prima che dal Comune arrivi una scelta precisa sugli interventi da attuare e i relativi elaborati progettuali”.

Castellammare

A seguire l’assessore Falcone si è recato in sopralluogo a Castellammare del Golfo, dove sono ripartiti a pieno regime i lavori di completamento del secondo stralcio del porto, da lunghi anni un’incompiuta. “Torniamo in visita – ha dichiarato Falcone – dando nuova prova di vicinanza a questo territorio. Il Governo Musumeci ha riavviato il cantiere da oltre otto milioni che restituirà dignità all’infrastruttura, mentre a luglio manderemo in gara i lavori dell’ultimo settore dello scalo che è rimasto da anni incompleto. Il completamento del porto di Castellammare – conclude – dovrà essere emblematico della svolta che abbiamo impresso alla strategia portuale della Sicilia”.