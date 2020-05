Sicilia, Falcone: “Nomine Governo Musumeci? Chiusa la stagione delle spartizioni”

10 Maggio 2020 20:16

L’assessore alle Infrastrutture in Sicilia: “A chiudersi oggi è proprio la vecchia stagione spartizioni evocata dalla sinistra”

“Riteniamo che risulti assai stridente col momento di emergenza generalizzata che vive la Sicilia la polemica presa di posizione del Pd circa le nomine compiute dal Governo Musumeci. A chiudersi oggi, infatti, è proprio la vecchia stagione spartizioni evocata dalla sinistra che lascia spazio a designazioni, compiute in capo a strategici enti regionali come i Parchi e gli Iacp, che costituiscono un elemento di stabilità e di certezza per l’azione politico-amministrativa che verrà messa in campo da ora in avanti. Un’azione che, nella crisi socio-economica che sembra profilarsi, dovrà poggiare su un chiaro indirizzo e una salda catena di raccordo fra la Regione e gli enti che agiscono sui territori, al fine di dare risposte concrete e rapide ai siciliani”. Lo afferma l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per la provincia di Catania, commentando le avvenute designazioni della giunta regionale.