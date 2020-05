11 Maggio 2020 13:01

Sicilia: non si esclude che l’uomo sia stato colto da malore prima di cadere, disposta l’autopsia

Un uomo di 53 anni, M.P., è morto la notte scorsa travolto da un’auto in via Fardella a Trapani. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri. Sembrerebbe che il 53enne sia caduto mentre attraversava la strada e che sia stato travolto da un’auto che sopraggiungeva. L’uomo avrebbe sbattuto violentemente il capo contro l’autovettura. Sul corpo è stata disposta l’autopsia e non si esclude che il 53enne sia stato colto da malore prima della caduta.