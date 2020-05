Sicilia, Bertolaso risponde alle polemiche: “non sono andato in vacanza” [FOTO]

29 Maggio 2020 19:28

“Sono andato in Sicilia perché convocato”: il documento firmato dal Presidente Musumeci che scagiona Guido Bertolaso

“Rispetto alle polemiche di queste ore, non sono andato in Sicilia in vacanza infrangendo le regole come leggo… ma perché convocato”. Ad affermarlo è Guido Bertolaso, finito sotto l’occhio della critica a causa dell’interrogazione parlamentare di Claudio Fava. Il deputato infatti aveva accusato l’ex capo della Protezione Civile di essersi recato in Sicilia per “questioni personali e pertanto, come ogni cittadino che vuole entrare nel territorio regionale, avrebbe dovuto rispettare le stringenti disposizioni emanate dal presidente della regione in merito alla quarantena obbligatoria”. Bertolaso però ha risposto con un post su Facebook, pubblicando la foto del documento ufficiale firmato dal governatore Nello Musumeci che lo invitava a recarsi a Palazzo Orleans per una riunione inerente all’emergenza Covid-19.