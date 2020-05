Serie C, pres. Catanzaro: “sospensione campionato? Avrei preferito i playoff, ora deciderà la Figc”

7 Maggio 2020 18:58

“Serie C ha dimostrato ancora una volta di avere un grande senso di responsabilità”: così il presidente del Catanzaro, Floriano Noto

Monza, Vicenza, Reggina e Carpi in Serie B. E’ questa la proposta che sarà avanzata dalla Lega Pro in Consiglio Federale, secondo quanto confermato dal presidente Francesco Ghirelli. Al termine dell’Assemblea dei club, ai microfoni di Tmw è intervenuto Floriano Noto, presidente del Catanzaro. Ecco le sue parole: “C’è stato un clima molto positivo, la Serie C ha dimostrato ancora una volta di avere un grande senso di responsabilità. Personalmente avrei preferito la sospensione della stagione regolare e, in virtù di una stagione sportiva che arriverà ad agosto, la disputa dei playoff fra le società che erano in grado di mettere in pratica i protocolli sanitari. Adesso toccherà alla FIGC decidere”.