Serie C, la solidarietà della Vibonese: la Giacca della Solidarietà a tinte rossoblu, i dettagli dell’iniziativa

22 Maggio 2020 11:05

Il comunicato della Vibonese: la Giacca della Solidarietà ispirata ai colori del club

La solidarietà è servita, i dettagli dell’iniziativa della Vibonese. Il comunicato ufficiale del club: “dopo essersi resa protagonista attraverso l’iniziativa “Facciamo squadra per la più importante delle partite”, la Vibonese è scesa in campo per un’altra partita della solidarietà e questa volta i compagni di squadra che hanno accompagnato il club rossoblu sono stati i più importanti chef calabresi e le migliori aziende del “food and beverage” del territorio. Per due settimane i più importi chef calabresi e le loro brigate si sono resi protagonisti, attraverso la loro cucina, di un ulteriore momento di grande solidarietà. Grazie al contributo di Enti ed aziende coinvolte dalla società rossoblu, che ha prodotto una straordinaria raccolta di generi alimentari per un importo superiore a 100mila euro, i maestri della cucina hanno preparato, anche grazie al supporto di altri chef e collaboratori del territorio, 15mila pasti distribuiti, attraverso il Banco Alimentare Calabria e le associazioni di volontariato delle 5 province interessate (Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Crotone) alle famiglie calabresi in difficoltà.

Antonio Goeldlin Presidente della Goeldlin srl , eccellenza di moda italiana operante nel settore delle divise da lavoro, specializzata nella selezione assoluta dei tessuti italiani, ha scelto di scendere in campo con la US Vibonese Calcio come partner ufficiale del progetto In Campo con gli Chef: La Solidarietà è Servita.

Goeldlin Chef, ha con orgoglio aderito al progetto realizzando una speciale Giacca ispirata ai colori rossoblu della US Vibonese Calcio, la cui immagine stilizzata campeggia al centro della divisa insieme all’hashtag ufficiale della campagna #sostieniCi. La Giacca è impreziosita a lato cuore con lo scudetto del Club promotore dell’iniziativa In Campo con gli Chef: La Solidarietà è Servita La creazione di una Giacca da chef esclusiva rappresenta, un ulteriore tassello per sostenere un messaggio forte, di solidarietà per la Calabria e per tutta la sua comunità e che trasmetta tutti i valori di un’identità e che contribuisca a sottolineare la condivisione di idee, principi e soprattutto ad alimentare lo spirito di squadra, la coesione e il desiderio di cooperare per lo stesso obiettivo.

L’identità della Giacca della Solidarietà firmata Goeldlin Chef può definirsi dunque il collante che tiene uniti e al contempo, permette, di sentirsi parte di qualcosa molto più grande la Calabria. Un’importante occasione per fare rete e sostenere un progetto in cui la US Vibonese Calcio scende in campo con l’obiettivo concreto di associare alle mani sapienti di grandi chef la possibilità di innescare un meccanismo di solidarietà e amore per rendere più efficace la voglia e il desiderio di sostenere un grande progetto. Progetto che avrà un seguito in futuro nella costituzione di una squadra di chef pronti a scendere in campo a sostegno della Calabria. La metafora della squadra di calcio rende bene l’idea. Abbiamo sempre puntato molto sul progetto della solidarietà con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza della tradizione culinaria calabrese”.