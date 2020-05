Serie C, la Reggina attende: i quattro scenari possibili dopo il Consiglio Federale

21 Maggio 2020 15:08

Serie C, calendario alla mano è chiaro che per riprendere il campionato dovranno esserci delle modifiche ai format: sono quattro le ipotesi possibile, ben tre interessano anche la Reggina

Il Consiglio Federale ha decretato la ripresa del campionato non solo per la Serie A, ma anche per la Serie B e la Serie C. La decisione risulta inaspettata a molti, seppur alla vigilia risultasse chiara la possibile decisione della Figc, perché ha bocciato tutte le proposte della Lega Pro, lasciando perplessi i presidenti dei club di terza divisione. L’Assemblea infatti aveva deciso per la sospensione dei tre gironi esclusivamente per motivi economici e strutturali, che rendevano impossibile rispettare il protocollo di sicurezza imposto dalla Figc. Le linee guida sono state modificate soprattutto per aiutare i club delle serie minori, ma ancora non è stata fornita alcuna indicazione sulle modalità (regular season, play-off e play-out) e sulle tempistiche. L’unica certezza è che si farà di tutto per tornare in campo.

Entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità della data per la ripartenza, sarà presa in base al calendario ancora da disputare. Come dimostra lo schema mandato in onda durante la trasmissione Buongiorno Reggina sui canali social ufficiali, dal 20 giugno (possibile data di ripresa) al 20 agosto (data massima per portare a termine la stagione) la Lega Pro dovrà disputare 11 turni di campionato regolare più altri 10 turni di play-off. Date alla mano si apprende che, nemmeno giocando gli infrasettimanali, la Lega Pro riuscirebbe a completare la stagione entro il limite massimo. Alla luce di queste doverose premesse e considerazioni, in attesa dunque di comunicazioni ufficiali, sono esattamente quattro le ipotesi logiche per il ritorno in campo della Serie C.

Ipotesi 1: ripresa campionato con play-off ridotti. Nessuna indicazione sulla modalità di ripresa è stata fornita al momento dalla Figc, quindi la prima ipotesi logica sarebbe quella di riprendere la regular season dal dove è stata interrotta e poi giocare i play-off. Questi sarebbero obbligatoriamente ridotti di (almeno) tre incontri per riuscire a completare la stagione entro il 20 agosto.

Ipotesi 2: cristallizzazione classifica e play-off comprese le tre capolista. E’ questa una idea paventata nella serata di ieri dalla Gazzetta dello Sport. Si prenderebbe in considerazione la classifica fino al momento dell’interruzione per poi procedere ad un cambio di format con la disputa direttamente dei play-off, andando a considerare anche le tre capolista. L’ipotesi dovrebbe essere esclusa per chiari motivi: a poche giornate dalla fine soprattutto Monza e Reggina hanno guadagnato un netto distacco dalle inseguitrici, sarebbe impensabile chiedere loro di giocarsi la promozione in un nuovo mini-torneo senza considerare il merito sportivo e la regular season.

Ipotesi 3: cristallizzazione classifica e play-off soltanto per quarta promossa. Un’idea logica e realizzabile che non riguarderebbe Monza, Vicenza e Reggina, promosse direttamente in Serie B, ma soltanto le squadre in zona play-off per decretare la quarta squadra promossa. Si prenderebbe in considerazione la classifica fino al momento dell’interruzione per poi procedere direttamente agli spareggi con i club compresi tra il 2° e il 10° posto dei tre gironi.

Ipotesi 4: ripresa campionato senza play-off. Anche questa è un’idea logica, ancora su cui nessuno si è espresso ma che non può essere esclusa a priori. Si potrebbe pensare alla ripresa della regular season assegnando la promozione alle prime tre classificate al termine delle 38 giornate e alla migliore seconda seguendo sempre il ragionamento del merito sportivo e della media punti.

In conclusione si specifica che resta da considerare la possibilità di nuove comunicazioni da parte della Figc, che andrebbero ad escludere alcune di queste ipotesi, dettando la strada ufficiale da seguire. Si conferma comunque la premessa iniziale, ovvero l’intenzione unica espressa dalla Federcalcio di riprendere regolarmente la stagione. Al termine del Consiglio Federale non è stato specificato nulla, quindi sono queste quattro le ipotesi tutte realizzabili e al momento impossibili da escludere.