Serie C, il presidente Ghirelli: “aspettiamo il Consiglio Federale. La Reggina merita la promozione”

7 Maggio 2020 22:39

Il presidente della Serie C Francesco Ghirelli ha parlato dell’Assemblea di Lega, si è affrontato l’argomento della sospensione dei campionati e le promozioni

Nel pomeriggio di oggi è andata in scena l’Assemblea di Lega, sono arrivate importanti indicazioni per la Serie C. La proposta è stata la promozione delle prime 3 dei gironi (Vicenza, Reggina e Monza), più la quarta per meriti sportivi (Carpi). Ha affrontato l’argomento il presidente Francesco Ghirelli durante la trasmissione ‘Vai Reggina’.

L’ASSEMBLEA – “Bisogna ancora vedere quando si riunirà il Consiglio Federale, credo che il presidente Gravina aspetti che venga approvato il protocollo sanitario, è un passaggio fondamentale. Oggi è stata una bellissima giornata, svolta con senso di disponibilità. Noi siamo coerenti con quanto deciso il 21 febbraio e chiesto al Consiglio Federale la sospensione del campionato. Non ci sono le condizioni per ripartire, anche i medici delle 60 squadre hanno confermato le difficoltà su strutture e centri sportivi sull’organizzazione sportiva. Oggi è andata in scena l’Assemblea più bella ed interessante”.

SUL SISTEMA CALCIO – “Noi stavamo lavorando sulla sostenibilità economica dei club, poi questo virus ha peggiorato moltissimo la situazione. Speriamo che il Governo ci assicuri la cassa integrazione in deroga. Tra qualche giorno presenteremo un piano strategico, taglieremo i costi e l’intenzione è fare investimenti in alcuni settori. C’è bisogno di una riforma”.

LE PRIME TRE PROMOSSE – Reggina, Vicenza e Monza meritano la promozione? “Sì, sono uscito emozionato da questa giornata, si è discusso serenamente e sono stati messi in evidenza gli interessi generali e non quelli personali”.

SUI RICORSI E SULLA C DEL FUTURO – “Mi auguro che non ci siano i ricorsi, vediamo. Io ho paura dei ricorsi per un motivo semplice, non tanto per il merito ma per il distacco che si potrebbe creare nel Paese, ci sono problemi di lavoro, le aziende sono in crisi. Il Paese vivrebbe male che qualche presidente di Lega valicasse i portoni di un tribunale”.

“Nel giro di 15 giorni andremo in Assemblea per presentare il piano strategico. La Serie C deve essere l’Accademia per la crescita di giovani talenti italiani”.

La Reggina sarà premiata con il trofeo per la vittoria del campionato: “il compito del presidente di Lega è presenziare alla cerimonia. Ci sarà un appuntamento e sarò a Reggio”.