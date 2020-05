Serie C, pres. Carpi: “la Reggiana ha votato contro la promozione delle tre capolista”

14 Maggio 2020 10:20

Serie C: quattro squadre hanno votato contro la promozione di Monza, Vicenza e Reggina. Dopo il Bari, ecco il nome del secondo club

Nel corso dellAssemblea dei club di Lega Pro, sono state quattro le squadre che in fase di votazione sono sono andate contro la proposta di promuovere in Serie B le tre capolista dei gironi di Serie C (Monza, Vicenza e Reggina). Come detto in questi giorni, tra queste una certa è il Bari, in merito però ha fornito ulteriori novità il patron del Carpi, Stefano Bonacini. Secondo il presidente emiliano, un’altra squadra che avrebbe espresso parere contrario è la Reggiana. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha infatti spiegato: “prima della votazione, il presidente del Catanzaro ha dichiarato che il Carpi aveva la più alta media punti. Non vedo il motivo per il quale qualche presidente ha detto di non aver avuto la capacità di parlare. Secondo me la Reggiana non ha votato la promozione delle tre dirette, io ho tenuto soltanto il conto di chi ha votato per il merito sportivo”.

Si preannuncia una stagione estiva molto calda e con aule di tribunale molto affollate. Ma Bonacini non si preoccupa di questo: “ognuno può fare quello che vuole, oggi è premiante il Carpi per il merito sportivo. Essendo un’assemblea ordinaria basta la maggioranza relativa, con sette voti in più è passato il merito sportivo. Non mi sento ancora in B, vado avanti per la mia strada e aspetto il Consiglio Federale. Sono sereno. Lotito? Lo reputo un uomo intelligente, è uno dei pochi con Galliani che conosce molto bene il mondo del calcio”.