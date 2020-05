Serie C, “la stagione è conclusa. Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B”: le indiscrezioni che emergono dall’Assemblea dei club

7 Maggio 2020 16:23

“La Lega Pro 2019/2020 è conclusa”: in questi minuti è in corso l’Assemblea dei club di Serie C, emergono importanti novità sul discorso promozioni

“I campionati di Serie C non ripartiranno. La Lega Pro 2019/20 è conclusa”, lo riporta il noto giornalista Nicolò Schira tramite i propri canali Twitter. “Monza, Vicenza e Reggina saliranno quindi in Serie B”: questo è quanto sta varando l’Assemblea della Lega Pro che è in riunione in questi minuti. E’ chiaro dunque che si opterà, come detto negli ultimi giorni, per la conclusione anticipata della stagione calcistica, vista la perdurante emergenza sanitaria e l’impossibilità per molte squadre di rispettare il protocollo imposto dalla Figc. In Serie C resterà da definire la quarta squadra da promuovere in Serie B e le retrocessioni. Seguono aggiornamenti nelle prossime ore.