Serie C, Grassani: “Bari in Serie B come la Reggina, vi spiego perché”

1 Maggio 2020 15:41

La Serie C aspetta la decisione dell’Assemblea dei club di Lega Pro per capire se sarà possibile tornare in campo. In questi giorni si è percepito che non si andrà in questa direzione, ma piuttosto sulla proposta di sospensione dei campionati da formulare al Consiglio Federale. Intanto il legale del Bari, Mattia Grassani, ha rilasciato una intervista alle colonne del Corriere dello Sport: “è ovvio che se la ripartenza non fosse possibile, anche ricorrendo a strumenti eccezionali e derogatori come una poule scudetto concentrata in un unico campo tra le quattro migliori pretendenti alla Serie B dopo le prime classificate in ciascun girone (Monza, Vicenza e Reggina, ndr), sicuramente il Bari è una piazza che per vari profili, e anche scovando altri criteri, qualunque essi fossero, sarebbe seriamente candidata alla promozione a tavolino decretata da criteri alternativi. In tal caso mettendo insieme storia, impiantistica, la classifica attuale e i risultati in un certo numero di anni, il Bari sarebbe seriamente candidato a ricoprire la quarta piazza”.