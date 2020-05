Serie C, Ghirelli all’uscita dal Consiglio: “Vi dirà Gravina”

20 Maggio 2020 16:49

Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, ha parlato all’uscita della sede dell’incontro in cui si è svolto il Consiglio Federale

Si è concluso il Consiglio Federale iniziato per le 12. Dopo le prime indiscrezioni, iniziano ad arrivare conferme, in attesa dei comunicati ufficiali. Il presidente della LND Sibilia si è sbilanciato, affermando all’uscita dalle sede del Consiglio che si sono fermati solo i dilettanti. Il numero uno della Lega Pro Ghirelli, invece, ha dribblato le domande dei giornalisti al termine del Consiglio: “Se la C riparte? Sentite Gravina, vi dirà lui. Deciderà l’Assemblea”.

Riepilogando, l’intenzione della FIGC è quella di portare a termine Serie A, B e C. Fissate le date di conclusione dei campionati (20 agosto) e della stagione regolare (31 agosto). Giornata decisiva potrebbe essere quella del 28 maggio, in cui Spadafora incontrerà i vertici del calcio per decidere sulla ripartenza. La Reggina sta alla finestra, ma a questo punto la possibilità di tornare in campo per le restanti 8 partite non è più così remota.