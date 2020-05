Serie C, i club minacciano battaglia: sciopero su… Whatsapp dopo il Consiglio Federale

21 Maggio 2020 14:14

E’ sempre più delicata la situazione dopo il Consiglio Federale di ieri, i club non hanno intenzione di arrendersi e minacciano uno sciopero

Il Consiglio Federale di ieri ha cambiato le carte in tavola, ma fino ad un certo punto. E’ stato deciso di completare le stagioni, attraverso i campionati oppure con playoff e playout. La Serie A ha maggiori chance di concludere il tornei, impossibile invece per la Serie C soprattutto per una questione di tempi e protocolli. La Lega Pro è rimasta comunque spiazzata, con in testa il presidente Ghirelli. Secondo quanto riporta TuttoC i presidenti delle squadre non hanno intenzione di arrendersi, anzi minacciano lo sciopero su Whatsapp. In quella che, dagli addetti ai lavori, è stata ribattezzata la “chat dei presidenti”. Si starebbe pensando addirittura ad un rifiuto da parte dei club di riprendere l’attività sul campo, il problema però è che non tutti sono dello stesso avviso. Infine, si è discusso di quelle 8 società che avrebbero inviato una lettera a Gravina, manifestando l’intenzione di giocare i playoff. Una mossa che è stata vista da alcuni club come una mancanza di rispetto dopo le decisioni prese dall’Assemblea.