Serie C, il Carpi chiede il coinvolgimento delle capolista in caso di playoff

28 Maggio 2020 00:04

Il Carpi, secondo in classifica nel girone B della Serie C, ha diramato una nota in cui chiede il coinvolgimento delle capolista in caso di playoff

Mentre si continua a discutere della ripresa del campionato di Serie C e dell’eventuale ipotesi playoff e playout, c’è chi prende una posizione decisa in merito. Il Carpi, attualmente secondo in classifica nel girone B della Serie C, ha diramato una nota in cui chiede di potersi giocare le proprie carte nelle restanti gare di campionato oppure il coinvolgimento delle capolista in caso di playoff, per poter competere ai quattro posti per la promozione. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito dei modenesi.

“Alla luce di quanto emerso da fonti di stampa riguardo alle proposte formulate ieri dal Consiglio di Lega Pro (termine della stagione regolare, promozione in Serie B delle prime dei tre gironi e disputa di play-off “a partecipazione volontaria” per individuare la quarta promossa), il Carpi FC 1909 ricorda di aver sempre sostenuto la necessità di tornare in campo – anche prima della assunzione assembleare del 7.05.2020 che aveva premiato lo stesso Carpi secondo il criterio del merito sportivo (media punti) – poiché ritiene che debba esser mantenuta l’integrità della competizione.

Ove, invece, per esigenze sanitarie si dovesse propendere per la scelta di ridisegnare il perimetro del torneo con delle formule ridotte (play-off e play-out), il Carpi – trovandosi a soli 8 punti di distanza dal L.R. Vicenza Virtus attualmente primo in classifica, con una gara da recuperare e altre 11 giornate ancora da disputare – ritiene che sarebbe quanto mai contrario ai principi della leale competizione sportiva se venisse decretata come vincitrice del girone una società per causa di Covid-19 anziché per meriti agonistici. Alle società – tra cui il Carpi – che ambiscono ad accedere alla categoria superiore dovrà dunque esser garantita la possibilità di conquistare la vittoria finale del proprio girone e, comunque, l’opportunità di competere attraverso eventuali play-off non per un solo posto – come deliberato dal Consiglio Direttivo della Lega Pro – ma per tutti e quattro.

Ciò, del resto, sarebbe in linea con il principio della salvaguardia della integrità della competizione calcistica contemplata anche dalla Circolare UEFA 24/2020, ripresa dal CU 196/A FIGC, secondo cui, ove non fosse possibile per ragioni di calendario completare la stagione regolare, “sarebbe preferibile che le competizioni Nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con diverso formato”.