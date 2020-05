Serie C, Caiata: “ripresa del campionato? Vi dico qual è la situazione”

2 Maggio 2020 10:51

Il presidente del Potenza, Salvatore Caiata manda una critica ai colleghi che chiedono di tornare in campo

“Chi dice di voler tornare sta perseguendo obiettivi personali”, si esprime così il presidente Salvatore Caiata ai microfoni ufficiali del Potenza. Il patron lucano non accetta la posizione di chi in Serie C chiede il ritorno in campo: “ci stiamo trascinando, con il fare tipico italiano, per perdere tempo e non fare le riforme. In assemblea di Lega solo un presidente ha detto che vorrebbe giocare. Se un giocatore si ammala e muore in galera ci va il presidente perché è un infortunio sul lavoro. Chi si vuole prendere una responsabilità del genere?”.

Per il presidente Caiata non ha senso riprendere la stagione: “il Governo ha detto che forse ci si può tornare ad allenare il 18 con un protocollo condiviso da tutti che per ora non esiste. Nel frattempo Argentina, Olanda, Francia e Belgio hanno dichiarato conclusi i campionati. Nessuno si sta prendendo la responsabilità di dire che non si può più giocare, Spadafora dovrebbe avere il coraggio di dire che non si può più giocare. Il protocollo stima a circa 100mila euro al mese i costi di attuazione, questo significa che tutta la C, buona parte della B e più di una squadra in Serie A non possono permetterselo. Oggi mancherebbero sessanta giorni alla fine dei campionati, dire che si vorrebbe tornare in campo non ha senso, anche io vorrei giocare ma non si può, di cosa stiamo parlando?”.