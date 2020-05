Serie C, l’idea di Auteri: “Ripartirei con playoff tra le prime dieci in classifica”

23 Maggio 2020 22:22

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, ha parlato della ripresa del campionato di Serie C e, in particolare, dell’ipotesi playoff

Continua a far discutere la volontà della FIGC di portare a termine la Serie C: Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, intervenuto in una videochat, ha esposto il suo pensiero sulla ripresa del campionato, come riporta ‘uscatanzaro.net’:

“Secondo me si tornerà a giocare, ma bisogna definire bene il protocollo. È determinante il fatto che non si diano responsabilità ai medici sociali. Io sono convinto che si ripartirà, bisognerà solamente decidere come, se con un mini campionato o con dei play-off allargati”.

Auteri ha parlato anche dell’ipotesi playoff, chiedendo il coinvolgimento delle tre capolista Monza, Vicenza e Reggina: “Play-off allargati ? Non è detto che non siano coinvolte anche le prime, anche perché il campionato non è finito. Poi è giusto che si diano dei vantaggi a chi è davanti, ma deve esserci il confronto sul campo. E penso la stessa cosa anche per i play-out. Fosse per me ripartirei proprio così, con i play-off tra le prime dieci in classifica e con i dovuti step da seguire in base alle posizioni in classifica”.