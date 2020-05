“Serata per la Cultura. Messina sconosciuta in TV”: la proposta dell’Assessore Caruso alle emittenti televisive per una Notte della Cultura alternativa

4 Maggio 2020 19:16

L’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, ha proposto alle emittenti televisive di Messina una “Notte della Cultura” alternativa in TV, fatta sull’esempio delle trasmissioni di Alberto Angela

Per sopperire all’annullamento delle Notti della Cultura previste dall’Amministrazione comunale nei mesi di maggio e giugno, l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, in accordo con il Sindaco Cateno De Luca e con l’Assessore ai Beni Culturali Salvatore Mondello, ha proposto alle emittenti televisive cittadine una “Notte della Cultura” alternativa in TV, fatta sull’esempio delle trasmissioni di Alberto Angela, con una serie di brevi videoclip da mandare in onda, sul tema “Curiosità, luoghi e monumenti della Messina sconosciuta”. Una “Serata per la cultura”, che consentirà di visitare Messina stando comodamente seduti in poltrona insieme ai propri cari. L’iniziativa è stata proposta dall’Assessore Caruso alle tv cittadine, nell’ottica di un “servizio alla persona”, da offrire in questo particolare e triste momento, considerandola alla stregua di una particolare cura che possa contribuire al benessere psichico dei messinesi, chiusi ormai da due mesi in casa. A rispondere per prima all’appello è stata l’emittente Rtp che venerdì 8 maggio alle 20.30 manderà in onda una puntata di “Scirocco”, condotta dal giornalista Emilio Pintaldi, dedicata a “Messina delle Meraviglie. La Cultura fuori le Mura”. In collaborazione con il Comando della Brigata Aosta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando della Capitaneria di Porto, del Teatro Vittorio Emanuele e del Museo Regionale, il pubblico da casa avrà modo di “visitare” per la prima volta:

Il Palazzo S. Elia

Il Palazzo della Guardia di Finanza

Il Salone Storico del 24° Rgt. Artiglieria dedicato ad Emilio AINIS

Il Centro Operativo VTS della Capitaneria di Porto (località Forte Ogliastri)

Il Palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele

I reperti pre-terremoto custoditi al Museo Regionale

Durante la puntata di “Scirocco”, Emilio Pintaldi si collegherà in diretta con il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, l’Assessore ai Beni Culturali Salvatore Mondello, l’Arch. Nino Principato, il Presidente del Teatro Orazio Miloro e il Direttore del Museo Regionale Orazio Micali. Nelle prossime settimane, anche Tcf, che ha manifestato l’adesione alla proposta, proporrà durante una sua trasmissione nuove e inedite visite virtuali in Città.