Scuola: Marcucci, ‘aspettiamo mediazione Conte e Azzolina, selezione a fine anno scolastico’

23 Maggio 2020 12:54

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sulla scuola le posizioni del Pd sono chiare e testimoniate dai nostri emendamenti presentati al dl attualmente in esame al Senato. L’emergenza sanitaria porta ad evitare il concorso a crocette e a sostituirlo con una prova che tutti i candidati potranno svolgere a fine anno scolastico”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, dopo il vertice di maggioranza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conclusosi senza esito positivo.

“Quindi per noi -aggiunge l’esponente Dem- bisogna valorizzare immediatamente il patrimonio di conoscenze dei precari ed inserire il primo settembre 40.000 insegnanti, non rinunciando al merito ed alla selezione con una prova vera a fine anno scolastico. Aspettiamo dal presidente Conte e dalla ministra Azzolina una mediazione nella direzione giusta”.